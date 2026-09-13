Atacurile rusești au ajuns la doar doi kilometri de granița cu Polonia fiind vizat un tren cu pasageri, care se deplasa spre Varșovia.

ACCIDENT GRAV LA STRĂȘENI

O fetiță de șase ani se află în stare extrem de gravă, după ce automobilul condus de unul dintre părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere, la Strășeni.

Daniel SANDU, REANIMATOLOG, SPITALUL RAIONAL STRĂȘENI: „Starea la fetiță este extrem de gravă.”

MARATON LA CHIȘINĂU

10 mii de oameni au alergat astăzi pe străzile capitalei în cadrul unui maraton. Unii participanții au parcurs până 42 de kilometri, în pofida timpul ploios.

„Particip pentru că vreau să promovez sportul, stilul sănătos de viață, să îmbătrânim frumoși.”