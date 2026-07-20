Premierul desemnat, Vasile Tofan, și-a prezentat programul de guvernare cu o zi înainte de a solicita votul de încredere al Parlamentului. Intitulat „Economie europeană, stat eficient”, documentul stabilește principalele direcții de dezvoltare ale Republicii Moldova pentru următorii ani.

CARBURANȚII SE SCUMPESC

Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul de 30 de lei litrul. Cea mai mare majorare este la motorină, care se scumpește cu aproape 50 de ani de bani.

PAGUBE DUPĂ FURTUNĂ

Ploile torențiale și vântul puternic au provocat pagube în mai multe localități din țară în special în sud, iar meteorologii au emis și pentru astăzi un cod galben de vreme rea.