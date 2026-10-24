După ce mai bine de un an s-a ascuns de justiția din țara noastră, interlopul Iurie Radulov a fost extrădat. Acesta a ajuns la Chișinău cu o cursă aeriană din Istanbul.

DRONA GHERAN, DETONATĂ

Drona care s-a prăbușit în raionul Telenești era de tip Gheran. Partea de luptă, cu o greutate de peste 50 de kilograme, a fost găsită în apropiere. Geniștii au detonat-o, mai apoi, în condiții de siguranță.

AR FI PUS LA CALE PROTESTE VIOLENTE

Structurile de forță anunță că un grup de persoane ar fi încercat să organizeze proteste violente și dezordini în masă. Nu este clar la indicațiile cui ar fi acționat suspecții.

„Chiar dacă se organizează ceva grandios, cel mai bine ar fi de atacat locurile strategice, anumite bunuri ale unor deputați.”