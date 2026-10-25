Peste o săptămână începe înscrierea pentru compensațiile la energie, însă statul are bani doar pentru primele două luni, iar în lipsa sprijinului extern ar putea fi nevoit să reducă cheltuielile în alte domenii, avertizează premierul.

BANI DOAR PENTRU DOUĂ LUNI

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă nu vom găsi banii, toate compensările vor veni din bugetul național. Deci, va avea un efect bugetar. Asta înseamnă că luăm inclusiv din alte domenii și trebuie să ne forțăm inclusiv pe anumite domenii ca să mai reducem cheltuielile și să eliminăm risipa.”

CINCI BĂNUIȚI

Cinci persoane au statut de bănuit în dosarul privind organizarea unor proteste violente și dezordini. Printre ei sunt și studenți, anunță Poliția.

ATACURI CIBERNETICE

Mai multe servicii publice digitale vor rămâne indisponibile mâine, după ce o nouă tentativă de atac cibernetic asupra sistemelor guvernamentale a fost blocată în noaptea trecută.

SUSPANS ÎN SERBIA

Suspans în Serbia, unde secțiile de votare din Serbia s-au închis, iar primele rezultate ale alegerilor parlamentare, în care se confruntă mișcarea studențească și tabăra lui Aleksandar Vučić, sunt așteptate în mai puțin de două ore.

Aleksandr VUCIC, CANDIDAT: „La ce mă aștept? Desigur, mă aștept la o prezență masivă la vot și la exprimarea voinței democratice a poporului sârb. Așa cum am spus întotdeauna, dacă pierdem, vom accepta rezultatul, iar dacă vom câștiga, lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Acestea sunt regulile simple ale democrației.”