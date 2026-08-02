România a intrat în stare de alertă energetică, după ce seceta severă și nivelul foarte scăzut al Dunării au redus semnificativ producția de energie electrică. Țara va importa energie din Ucraina.

APEL LA ECONOMISIREA ENERGIEI

În contextul stării de alertă energetică din România, de unde Republica Moldova procură volume suplimentare de energie electrică, Energocom îndeamnă populația să reducă consumul între orele 18 și 23, când cererea este cea mai mare.

ATAC MASIV CU DRONE ÎN RUSIA

Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului. Peste 600 de aparate au lovit obiective strategice, iar autoritățile ruse anunță doi morți în urma atacurilor.