O dronă de tip Shahed a survolat pentru a doua oară în această săptămână spațiul aerian al Republicii Moldova, după care a fost doborâtă în România de o aeronavă F-18.

Andreea Hioară
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DRONĂ, DUPĂ ATACUL RUSESC

Drona a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova după ce Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone, mai multe regiuni fiind vizate.

INCENDIU PUTERNIC ÎN CAPITALĂ

Un incendiu Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit azi pe strada Grenoble iar flăcările au ajuns până aproape de carosabil. Cinci echipaje de pompieri au intervenit. 

CARANTINĂ LA VULCĂNEȘTI

E carantină timp de 30 de zile la Vulcănești, după depistarea unor focare de pestă porcină africană, iar la intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție.

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