FlyOne este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, procurorii susținând că aproape 41 de milioane de lei nedeclarați ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea companiei.

GROSU NU EXCLUDE EXPULZAREA

Președintele Parlamentului Igor Grosu nu exclude expulzarea ambasadorului rus Oleg Ozerov, pe fondul incidentelor repetate cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova.

PERMISE CONTRA BANILOR

Două persoane au fost reținute într-un dosar de trafic de influență, fiind suspectate că cereau până la 1700 de euro pentru a ajuta candidații să promoveze examenele auto.

PODURILE, ȚINTA RUȘILOR

Podurile din Kiev au fost lovite de drone rusești, iar atacurile au provocat pagube importante și au dat peste cap circulația între cele două maluri ale Niprului, mii de oameni fiind nevoiți să își continue drumul pe jos.