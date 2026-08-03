Pe fondul secetei și al scăderii nivelului Nistrului, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat noi măsuri pentru economisirea energiei și a impus restricții privind utilizarea apei.

EXPLOZIE PENTRU SALVAREA CERNAVODĂ

Armata română a reușit să distrugă o stânca pentru creșterea debitului Dunării și a evita oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, care asigură aproximativ până la 20% din consumul de energie electrică al țării vecine.

ANCHETĂ DUPĂ VIZITA DELEGAȚIEI AFGANE

Vizita în Republica Moldova a unei delegații din Afganistan a stârnit controverse, iar guvernula dispus o anchetă privind modul în care au fost emise invitația și vizele de intrare.

UN NOU ATAC ASUPRA WILDBERRIES

Ucraina continuă atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou centru al companiei Wildberries a fost lovit în regiunea Vladimir, unde a izbucnit un incendiu puternic.

