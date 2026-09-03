PRO TV Chișinău împlinește 27 de ani, timp în care am crescut odată cu Republica Moldova și cu publicul nostru. Am trecut prin schimbări, dar am rămas mereu lângă de oameni și în pas cu tendințele.

POVESTEA CONTINUĂ

Povestea PRO TV Chișinău nu s-a oprit doar la televizor. Am ajuns pe noi ecrane, iar acest lucru ne-a ajutat să fim și mai aproape de oameni.

OPOZIȚIA CERE MAI MULTE DEMISII

Opoziția parlamentară cere mai multe demisii după tragedia de la Măgdăcești. Între timp, președintele Parlamentului recunoaște eșecul instituțiilor, iar premierul anunță un set de măsuri urgente.

OZEROV, CHEMAT LA SEDIUL MAE

Notă de protest pentru Oleg Ozerov. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost chemat la ministerul de Externe, în legătură cu intenția de a deschide secții de votare în stânga Nistrului.