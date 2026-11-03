Furnizorul de energie electrică din centrul și sudul țării, Premier Energy, cere majorarea tarifului cu 1 leu și 8 bani pentru un kilowatt-oră. Solicitarea urmează să fie examinată de ANRE.

PAS PARIAZĂ PE BELOUS

Noua candidată PAS la Primăria Chișinău, Victoria Belous, promite un oraș mai curat și mai puține ambuteiaje, dar analiștii îi pun la îndoială șansele și se întreabă de ce partidul a ales-o.

NOPȚI CU ÎNGHEȚ

Vremea se răcește, iar spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate primele înghețuri.

TEST PENTRU TRUMP

Americanii votează astăzi în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, care vor decide componența Congresului și pot schimba raportul de forțe la Washington.