După criticile stârnite de primele propuneri, Guvernul Tofan revine cu o reformă fiscală revizuită, care renunță la TVA unic, dar majorează taxele pentru bănci, tutun, alcool și jocurile de noroc.

APEL URGENT LA ECONOMISIRE

Autoritățile fac un nou apel la economisirea energiei electrice, în condițiile în care energia de pe piețele externe este tot mai puțină și mai scumpă.

CANICULĂ ÎN SUD, FURTUNI ÎN NORD

În timp ce centrul și sudul țării rămân sub arșiță, nordul este afectat de furtuni, după ce meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică.

DOSAR DE CORUPȚIE PENTRU STEFANIȘINA

Fostul vicepremier pentru Integrare Europeană al Ucrainei, Olga Stefanișina, a fost arestată și este acuzată de îmbogățire ilicită și declarații false de avere.