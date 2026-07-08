Un bărbat și o femeie au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost loviți în plin de o mașină pe o trecere de pietoni pe bulevardul Grigore Vieru din capitală.
CNA VERIFICĂ SALARIUL LUI TABURCEANU
Ofițerii CNA investighează modul în care a fost stabilit salariul Anastasiei Taburceanu, fost comunicator la MoldATSA. Ancheta vine după dezvăluirile apărute în presa de investigație.
PROGRESE PE DRUMUL SPRE UE
Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, arată un proiect de raport al Parlamentului European. Eurodeputații cer accelerarea negocierilor de aderare.
Cristian TERHEŞ, EURODEPUTAT ROMÂN: „O Europă mai puternică înseamnă Republica Moldova parte a Uniunii Europene."