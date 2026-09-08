O dronă a explodat în această seară în apropierea satului Mihăilenii Vechi. Victime nu au fost raportate. Aparatul de zbor a pătruns în Republica Moldova cu o oră înainte de a se prăbuși. Drona a ajuns și în România, unde au fost ridicate două avioane de luptă.

EVREII HASIDICI AJUNG LA CHIȘINĂU

Sute de evrei hasidici sosesc, în aceste zile, în Republica Moldova. Pentru asta, la aeroport au fost sporite măsurile de securitate. Pelerinii doar tranzitează țara noastră, destinația finală fiind orașul Uman din Ucraina.

REFORMA FISCALĂ, VOTATĂ ÎN GUVERN

Ședință specială la Guvern! Miniștrii s-au întrunit pentru un singur subiect: votarea reformei fiscale. Executivul speră să obțină venituri de cinci miliarde de lei, pentru a putea demara cealaltă reformă importantă – cea a salarizării.

LOVIT MORTAL ȘI ABANDONAT

Un taximetrist a fost prins de poliție după ce ar fi lovit mortal un pieton, pe care l-a abandonat pe traseu. Le-a spus oamenilor legii că a lovit un câine. Cadavrul a fost descoperit de un echipaj de poliție, care patrula în zonă.