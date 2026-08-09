O dronă de luptă a explodat în apropiere de localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație, împrăștiind fragmente pe câmp și spărgând geamurile unor case.

RISCUL DECONECTĂRILOR SE MENȚINE

Republica Moldova rămâne în zona de risc privind eventualele deconectări de energie pe tot parcursul lunii august, iar premierul Vasile Tofan îndeamnă populația să economisească în orele de vârf pentru a evita majorarea tarifelor.

NOAPTE DE COȘMAR LA HARKOV ȘI ODESA

Rușii au lansat zeci de rachete și drone noaptea trecută asupra Ucrainei. A fost lovit Harikovul și Odesa, dar și podul care leagă Ucraina de Republica Moldova, astfel că circulația a fost suspendată.