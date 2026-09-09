Ministrul Justiției, care a evitat constant jurnaliștii după tragedia de la Măgdăcești, a ieșit la rampă. Vladislav Cojuhari a declarat pentru PRO TV la etapă este ancheta internă și despre gradul său de responsabilitate în eșecul sistemului.

VAMA STAROKAZACIE, ATACATĂ

Atac cu drone asupra punctului vamal Starokazacie, ce face legătura cu Republica Moldova prin vama Tudora. Două persoane au murit, iar alte două, printre care un cetățean moldovean, au fost rănite. Moscova susține că prin acest punct s-ar transporta arme, afirmație negată de autoritățile de la Chișinău.

DRONA AR FI DE TIP GHERAN

Drona care s-ar fi prăbușit la Mihăileni ar fi un aparat de zbor de tip „Gheran”. Concluzia preliminară aparține experții secției tehnico-explozive. Localnicii, care au auzit explozia, spun că au fost speriați de bubuitura puternică și de incendiul izbucnit imediat după.

BĂUT ȘI FĂRĂ PERMIS

Aflat în stare de ebrietate, ar fi furat un automobil, pe care l-a accidentat ulterior. Poliția aduce aceste acuzații unui tânăr din raionul Strășeni. Acesta a fost reținut. Organele de drept afirmă că depășise limita de alcool în aerul expirat de 9 ori!