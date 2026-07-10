Vasile Tofan, investitor cu experiență internațională în management și afaceri, este candidatul PAS la funcția de prim-ministru.

CONSULTĂRI FĂRĂ OPOZIȚIE

Opoziția parlamentară a boicotat azi consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea viitorului premier. Reprezentanții Partidului Democrația Acasă au venit la Președinție, dar nu au participat la discuții.

COMRATUL CONTESTĂ DECIZIA CC

Conducerea Autonomiei Găgăuze contestă decizia Curții Constituționale privind statutul autonomiei și cere demisia Domnicăi Manole.

ACCIDENT VIOLENT LA CAHUL

Un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul și încă doi pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de balustrada unui pod în satul Crihana Veche din raionul Cahul.