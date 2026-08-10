Aparatul de zbor care a explodat la Crocmaz ar putea fi o dronă-rachetă, iar localnicii spun că deflagrația a zguduit tot satul.

TRANSPORTATORII AMENINȚĂ CU PROTESTE

Transportatorii amenință cu proteste în fața Guvernului și a Delegației UE, nemulțumiți de proiectul privind modificarea Codului transporturilor rutiere.

CANICULA AGRAVEAZĂ SECETA

De mâine, Republica Moldova intră sub Cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade, pe fondul unei secete tot mai severe, iar lipsa precipitațiilor pun deja presiune pe aprovizionarea cu apă.

TIR DIN MOLDOVA, ÎN DOUĂ GOSPODĂRII

Un TIR înmatriculat în Republica Moldova a ajuns în două gospodării din județul Vaslui, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului.