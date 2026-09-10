Au apărut noi reacții la incidentul cu avionul liderului ucrainean la Chișinău. Kremlinul a comentat situația, în timp ce administrația de la Kiev încă nu a făcut clarificări despre un eventual pericol la care ar fi fost expus Volodimir Zelenki din cauza unei drone. Și liderii de la Chișinău susțin că avionul liderului ucrainean nu a fost ținta dronei rusești.

SE EXTINDE CAPITALA

Bulevardul Mircea cel Bătrân intră în șantier, după ani în care proiectul a rămas la etapa promisiunilor. Municipalitatea anunță amenajarea a peste un kilometru de drum. Lucrările vor costa 22,5 milioane de euro și sunt planificate să dureze doi ani.

LĂSATĂ FĂRĂ 900 DE MII DE LEI

O femeie din Capitală a fost înșelată de escroci să le dea peste 900 de mii de lei. Poliția a reținut un suspect. Nu e singurul caz de escrocherie din ultimele zile, alte femei fiind lăsate fără bani, prin scheme deja cunoscute.

CARBURANȚII, ȘI MAI SCUMPI

Donald Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia în aproximativ două luni. Asta chiar dacă luptele au fost reluate, iar piața petrolului a răspuns imediat prin scumpiri record. Și în Republica Moldova, prețul carburanților devine tot mai mare.