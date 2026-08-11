Criza energetică din România se adâncește, iar o posibilă oprire joi a celui de-al doilea reactor de la Cernavodă ar putea afecta și Republica Moldova, care importă energie electrică din România.

PROFESORII AMENINȚĂ CU PROTESTE

Sindicatele din Educație amenință cu proteste naționale dacă majorarea salariilor profesorilor, promisă pentru 1 septembrie, nu va fi aplicată.

DRONĂ, DIN NOU ÎN SPAȚIUL AERIAN

La două zile după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat la Crocmaz, alta a survolat neautorizat spațiul aerian al țării, în raionul Slobozia din stînga Nistrului.

RUSIA LOVEȘTE DIN NOU UCRAINA

Drona a ajuns în Moldova din Ucraina, care a avut parte de o noapte de foc, după ce Rusia a atacat mai multe orașe. În Zaporojie șase oameni au murit și 20 au fost răniți.