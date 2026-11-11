Șoferul care a lovit aseară doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru, unul dintre care a murit, a fost reținut. Acesta era drogat și fără permis de conducere.

LUMINA, MAI SCUMPĂ ÎN NORD

Lumina s-ar putea scumpi cu aproape 31 la sută în nordul țării, după ce FEE Nord a cerut majorarea tarifului.”

RACHETE RUSEȘTI, PRIN MOLDOVA

Două rachete rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul unui atac masiv asupra regiunii Odesa soldat cu morți și răniți.

NEGOCIERI FĂRĂ PROGRES

A doua rundă a negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi s-a încheiat în mai puțin de două ore, fără progrese concrete, iar problema teritoriilor rămâne principalul obstacol în calea unui acord de pace.