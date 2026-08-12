Un pasager a murit, iar alți 13 pasageri și șoferul au fost răniți, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat la Strășeni, fiind lovit de o mașină care ar fi ajuns pe contrasens. Șoferul mașinii a fost reținut.

SALARIILE PROFESORILOR, ÎN INCERTITUDINE

Majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie rămâne incertă, spune Ministrul Educației, în timp ce sindicatele amenință cu proteste naționale.

PRIMELE REZULTATE ALE AUTOPSIEI

Primele rezultate ale autopsiei în cazul moldoveanului de 35 de ani mort pe un șantier din Padova indică drept posibile cauze ale decesului un infarct sau un colaps provocat de căldură.

ATACURI CU DRONE ÎN RUSIA ȘI CRIMEEA

Noapte de atacuri ucrainene în sudul Rusiei și Crimeea. La Novorossiisk au fost vizate zona terminalului petrolier și portul militar, iar la Sevastopol autoritățile ruse susțin că au doborât peste 30 de drone.