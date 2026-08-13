Din cauza centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet astăzi, iar România va pierde încă 10% din producția de energie, ceea ce ar putea afecta și Republica Moldova.

SITUAȚIE ÎNGRIJORĂTOARE LA COSTEȘTI-STÎNCA

Situația devine îngrijorătoare și în Republica Moldova, pe fondul secetei din regiune, iar nivelul apei în lacul de acumulare Costești-Stânca continuă să scadă, astfel că s-a decis reducerea deversărilor în Prut.

DOI TINERI, RĂNIȚI PRIN ÎMPUȘCARE

Doi tineri au fost răniți prin împușcare aseară, în apropiere de Congaz, iar poliția examinează versiunea că aceștia ar fi fost confundați cu animale.

RĂNIȚII DE LA STRĂȘENI, STABILI

Nouă dintre cele 15 persoane rănite în accidentul de ieri de la Strășeni rămân internate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău.