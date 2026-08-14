Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei, după ce ANRE va examina cererea Energocom de majorare a tarifului până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub.

ȘOFERIȚA DE LA STRĂȘENI, ELIBERATĂ

Șoferița de 34 de ani, care ar fi provocat accidentul grav de la Strășeni, a fost eliberată din arest și plasată sub control judiciar.

EVAZIUNE FISCALĂ DE 7 MILIOANE DE LEI

Peste 7 milioane de lei ar fi fost ascunși de la plata impozitelor de mai multe companii din domeniul construcțiilor. Au avut loc percheziții în Chișinău și Rezina.

INCENDIU URIAȘ ÎN HALKIDIKI

A fost o noapte de foc în Halkidiki, Grecia, destinație preferată de moldoveni unde un incendiu de vegetație a ajuns în apropierea hotelurilor. Sute de turiști au fost evacuați pe mare.