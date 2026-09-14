Doi tineri moldoveni, de 25 și 21 de ani, și-au pierdut viața într-un accident cumplit produs astăzi lângă Bârlad, România, după ce mașina în care se aflau s-a izbit frontal de un camion.
ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE
Procurorii cer câte șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr și fostul director general interimar al Aeroportului în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.
DRONĂ LA PALANCA
O dronă a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova, după ce a pătruns din Ucraina și a ajuns deasupra satului Palanca.
NISTRUL, TOT MAI SCĂZUT
Nivelul apei în Nistru continuă să scadă, iar Moldova și Ucraina nu au ajuns la un acord privind volumul de apă deversat din lacul Novodnestrovsk, după ce Kievul a propus reducerea debitului de aproape trei ori.