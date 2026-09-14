Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.09.2026

Doi tineri moldoveni, de 25 și 21 de ani, și-au pierdut viața într-un accident cumplit produs astăzi lângă Bârlad, România, după ce mașina în care se aflau s-a izbit frontal de un camion.