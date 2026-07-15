Ancheta în cazul deșeurilor cu mercur de la Goian ia amploare. Specialiștii verifică dacă substanța toxică a contaminat solul și aerul, iar CNA s-a autosesizat.

EXPERTIZA ÎN CAZUL VARTIC

Procuratura Generală confirmă finalizarea raportului medico-legal repetat, efectuat după exhumarea Ludmilei Vartic. Potrivit expertizei, femeia a murit în urma unei căderi de la înălțime.

CARBURANȚI MAI SCUMPI

Carburanții s-ar putea scumpi de la 1 august. ANRE propune majorarea marjei comerciale pentru benzină și motorină, iar banii vor fi folosiți pentru crearea stocurilor de carburanți pentru situații de criză.

SPRIJIN PENTRU UCRAINA ȘI MOLDOVA

Liderii europeni reuniți la Kiev, în cadrul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, și-au reafirmat sprijinul pentru țara vecină și au cerut accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru Moldova și Ucraina.