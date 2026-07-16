O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier în Grecia. Un bebeluș și părinții săi au murit, iar celălalt copil al familiei a fost rănit și este internat în spital.

RAPORTUL RIDICĂ NOI ÎNTREBĂRI

Raportul medico-legal repetat în cazul Ludmilei Vartic aduce noi detalii. Potrivit avocatei mamei victimei, experții nu au putut stabili cum s-a produs căderea și au identificat urme de traumatisme mai vechi.

GAZELE S-AR PUTEA SCUMPI

Gazele naturale s-ar putea scumpi cu peste 45 la sută. Dacă ANRE va aproba tarif cerut de Energocom consumatorii vor plăti cu 6 lei și 51 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaz consumat.

DEMITERE CARE A STÂRNIT PROTESTE

Un val de proteste a izbucnit în Ucraina după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării, unul dintre cei mai populari membri ai Guvernului.