Alexandr Stoianoglo și Fiodor Găgăuz se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, iar penru Adunarea Populară doar 13 dintre cele 35 de mandate au fost câștigate din primul tur.

ȘEF DE SINDICATE, REȚINUT

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Igor Zubcu, a fost reținut în flagrant, fiind suspectat că ar fi cerut și primit mită.

ȘASE ORE LA AEROPORT

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar fi fost ținut șase ore în custodia oamenilor legii și audiat inclusiv de SIS, după revenirea de la Moscova, fiind ulterior eliberat, fapt calificat de opoziție drept o rușine națională.

SANDU VREA ADERAREA PÂNĂ ÎN 2028

Maia Sandu speră ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, când îi expiră mandatul prezidențial.