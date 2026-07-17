Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa cu care va cere votul de încredere al Parlamentului. Noul Cabinet păstrează majoritatea miniștrilor în funcție, iar schimbări sunt la agricultură, sănătate, finanțe și cultură.

Tatiana Demian
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HAJDER: CHIȘINĂUL RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ

Chișinăul riscă să rămână fără apă, după ce nivelul apei din Nistru a scăzut din cauza secetei din Ucraina, avertizează ministrul Mediului, care cere primarului Ion Ceban să spună dacă orașul este pregătit pentru o eventuală criză.

PENSIONAR ÎNȘELAT CU 740.000 DE EURO

Un pensionar de 83 de ani din Chișinău a fost înșelat cu 740 de mii de euro, după ce a fost convins să investească în proiecte imobiliare fictive. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut.

ÎN STRADĂ PENTRU FEDOROV

Mii de ucraineni din mai multe orașe ale țării au protestat și astăzi față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. 

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