Încă o dronă s-a prăbușit în raionul Ștefan Vodă, iar autoritățile au închis pentru 15 minute spațiul aerian, după ce aparatul a explodat în apropiere de Talmaza.

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15 PASAGERI, LA SPITAL DUPĂ ACCIDENT

15 pasageri au fost transportați la spital, după ce un camion a ajuns pe contrasens și s-a izbit frontal de un microbuz de rută, în apropiere de Petrești, Ungheni.

CU 4 ANI MAI PUȚIN DE ÎNCHISOARE

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a scăpat de patru ani de închisoare. Curtea de Apel Sud i-a redus pedeapsa de la 12 la 8 ani, într-un penitenciar de tip închis.

ION CEBAN, ACCIDENTAT ÎN VACANȚĂ

Primarul capitalei, Ion Ceban, a suferit un accident în vacanță și se întoarce de urgență în țară, unde urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la picioare.

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