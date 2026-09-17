După aproape cinci luni de criză politică europarlamentarul Siegfried Mureșan, cunoscut și pentru susținerea acordată Republicii Moldova în parcursul european, a primit mandatul de a forma Guvernul României.

POLIȚIST ACUZAT

În țară, cazul polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta soție de violență, ajunge în atenția conducerii Parlamentului și a instituțiilor de drept. Igor Grosu cere verificarea cazului.

MITĂ PENTRU NUMERE

Doi angajați de la Postul Vamal Hîrbovăț și ASP au fost plasați azi în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că ar fi luat mită pentru eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre.

DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN

O dronă neidentificată a survolat timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul în care Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone.