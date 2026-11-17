7 drone au survolat astăzi spațiul aerian, iar una din cele cinci, care au căzut, una a explodat în aropiere de Chișinău, după ce a survolat capitala în aceasta seară.
REACȚII DUPĂ DRONA RUSEASCĂ
Survolarea Chișinăului de către o dronă rusească a provocat reacții imediate la cel mai înalt nivel. Conducerea țării a condamnat incidentul și a cerut sancționarea Rusiei.
PODUL KERCI, PRĂBUȘIT PARȚIAL
Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, s-a prăbușit parțial în urma unui atac nocturn al ucrainenilor. Traficul rutier și feroviar a fost suspendat.