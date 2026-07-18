Soroca și-a luat rămas-bun de la baronul romilor, Artur Cerari. Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum, iar un taraf i-a interpretat melodiile preferate înainte ca sicriul decorat cu elemente aurii, să fie depus în cavoul familiei.

LIBERI DIN ÎNCHISOAREA TIRASPOLULUI

Evghenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați după opt și, respectiv, patru ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană. Cei doi fuseseră condamnați de structurile de la Tiraspol la 13 și, respectiv, 12 ani de închisoare.

DRONE ASUPRA MOSCOVEI

Cel puțin șapte persoane au murit după un atac ucrainean cu drone asupra celui mai mare magazin online din Rusia despre care Kievul afirmă deservea industria rusă de drone.