Rămășițele umane găsite în lacul Dănceni aparțineau unei mame și fiicei sale. La o lună de la descoperirea macabră, apar noi detalii, însă poliția nu vorbește despre suspecți.

Elena Pozdîrcă
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PROFESORII VOR PROTESTA MÂINE

Profesorii vor ieși mâine la protest, nemulțumiți că majorarea salariilor de la 1 septembrie, promisă de Guvern, este în continuare incertă. Executivul spune că pregătește soluții.

EXPLOZIA DRONEI A SPERIAT OAMENII

Drona, care a intrat ieri în Republica Moldova și a explodat în apropierea satului Talmaza a speriat localnicii. Autoritățile nu au stabilit încă tipul aparatului de zbor.

ATAC MASIV CU DRONE ASUPRA RUSIEI

Ucraina a lansat cea mai mare ofensivă cu drone din ultimii doi ani asupra Moscovei, potrivit autorităților ruse. A fost lovit un nou depozit al companiei Wildberries.

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