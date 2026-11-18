Peste 800 de apeluri au fost înregistrate la 112, iar cel puțin 80 de persoane au solicitat asistență medicală după cutremurul de azi-noapte. În România, două persoane au fost rănite.

30 DE ZILE DE AREST PENTRU ZUBCU

Procurorii cer 30 de zile de arest pentru președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Igor Zubcu, reținut pentru luare de mită, iar instanța va lua mâine o decizie.



NOTĂ DE PROTEST RUSIEI

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

TRUMP, PUTIN ȘI XI, FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au ajuns în China și și-au strâns mâinile înaintea unei întâlniri istorice în trei, în cadrul căreia vor discuta despre principalele tensiuni internaționale.