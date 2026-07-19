Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri balistice asupra Kievului, de la începutul războiul. Zeci de clădiri au ajuns ruine.

NOI AVERTIZĂRI DE LA HAJDER

Ministrul interimar al Mediului, Gheorghe Hajder, cere primarului Ion Ceban să repare sistemul de rezervă al stației de captare, avertizând din nou că din cauza secetei de pe Nistru, Chișinăul ar putea rămâne fără apă.

MAREA FINALĂ DE LA CM 2026

Campionatul Mondial a ajuns la final, iar Spania și Argentina se vor înfrunta azi în ultimul act al turneului, având ca miză trofeul suprem și titlul de campioană mondială.