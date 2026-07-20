Cu o zi înainte de votul de încredere din Parlament, premierul desemnat, Vasile Tofan, și-a prezentat programul de guvernare. Salarii mai mari, investiții și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2030 sunt principalele angajamente ale viitorului Executiv.

CARBURANȚII SE SCUMPESC

Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul de 30 de lei litrul. Motorina înregistrează cea mai mare creștere de preț, de aproape 50 de bani.

SCANDAL PE MARGINEA AMALGAMĂRII

A fost scandal azi la Zastânca, unde consilierii locali au aprobat amalgamarea cu comuna Cosăuți, în pofida opoziției localnicilor.

SPANIA, CAMPIOANA LUMII

Spania este noua campioană mondială. Ibericii au învins Argentina cu 1 la 0, după prelungiri, și au cucerit trofeul Cupei Mondiale 2026.