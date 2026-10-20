După aproape șase luni de criză politică, România are un nou Guvern, condus de Luca Niculescu, care a obținut azI votul de încredere al Parlamentului.

ALȚI DOI GRĂNICERI, REȚINUȚI

Încă doi grăniceri ucraineni au fost reținuți în Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că au intrat ilegal în țara noastră traversând râul Nistru, în timp ce urmăreau un fugar.

NISTRUL, ÎNCĂ ÎN CRIZĂ

Șefa Apă-Canal avertizează că debitul Nistrului la Vadul lui Vod, de unde se alimentează capitala cu apă, este de aproape patru ori sub minimul necesar, în timp ce ministrul Mediului anunță o creștere a nivelului râului în următoarele zile.

ATACURI CU MORȚI ȘI RĂNIȚI

Cel puțin 12 oameni au murit în atacurile rusești asupra regiunilor Kiev și Harikov, printre victime fiind doi copii, inclusiv o fetiță de un an și mama ei.