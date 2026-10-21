Cererile pentru compensațiile la căldură vor putea fi depuse începând cu 2 noiembrie, iar condițiile de acordare și valoarea ajutorului vor fi anunțate săptămâna viitoare.

MOLDOVA CAUTĂ GAZE MAI IEFTINE

Premierul Vasile Tofan merge la sfârșitul săptămânii în Ucraina, pentru discuții privind posibile livrări de gaze naturale la prețuri mai avantajoase.

CRIZĂ DE CĂRBUNE ÎNAINTE DE IARNĂ

Republica Moldova se confruntă cu o criză de cărbune, după ce importurile au scăzut cu 19%, iar comercianții caută furnizori noi înainte de iarnă.

PREMIERUL ROMÂN VINE LA CHIȘINĂU

Prima vizită oficială a noului premier al României, Luca Niculescu ar urma să fie la Chișinău