Premierul Vasile Tofan a convocat prima ședință a Guvernului și le-a cerut miniștrilor măsuri pentru reducerea risipei banului public, restructurarea instituțiilor și pregătirea unei reforme fiscale.

GUVERNUL TOFAN, ÎNVESTIT

Cabinetul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire în această dimineață după ce a fost votat aseară în Parlalemnt.

ANRE PROPUNE SCUMPIREA

Gazul s-ar putea scumpi cu peste 40 la sută. ANRE propune un tarif cu 5 lei și 45 de bani mai mare decât cel actual, însă mai mic decât cel solicitat de Energocom.

ZELENSKI SCHIMBĂ COMANDANTUL

Pe fundalul protestelor și al criticilor privind conducerea armatei, președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi și l-a numit în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi.