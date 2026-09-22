Căldura s-ar putea scumpi aproape de două ori la Chișinău și Bălți, după ce Termoelectrica și CET-Nord au depus solicitări majore de majorare a tarifelor la ANRE.

COMPENSAȚII MAI MULTE

Numărul gospodăriilor care vor primi ajutor ar putea fi mai mare decât anul trecut, în contextul majorării prețului la gaze, a anunțat premierul care anterior spunea că vor fi oferite mai puține compensații.

STARE DE URGENȚĂ 60 DE ZILE

Pentru a putea interveni în cazul scumpirilor în lanț care se anunță Guvernul a aprobat astăzi propunerea de declarare a stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, la nivel național, pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

ATAC ÎN TIMPUL NEGOCIERILOR

În timp ce Volodimir Zelenski discută astăzi cu Donald Trump la New York despre un posibil armistițiu cu Rusia, Moscova a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, cu peste 200 de drone și rachete, soldat cu victime și distrugeri în mai multe regiuni.