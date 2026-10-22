Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 15%, după aprobarea costurilor de achiziție ale Energocom și depunerea cererilor de ajustare a tarifelor de către furnizori.

TAXE NOI DIN 2027

Parlamentul a votat politica fiscală pentru 2027, care prevede taxe mai mari pentru restaurante, hoteluri, dividende și anumite companii, dar și impozitarea cumpărăturilor online din străinătate.

AUTORIZAȚIE SUSPENDATĂ

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat autorizația de renovare a terenului de fotbal de la Liceul „Matei Basarab”, după ce a constatat mai multe nereguli, inclusiv lipsa acordului Consiliului Municipal și nerespectarea distanțelor față de blocurile de locuit.

ATACURI ÎN PLINE NEGOCIERI

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu 21 de rachete balistice și sute de drone, la doar câteva ore după discuțiile cu Statele Unite despre încheierea războiului.