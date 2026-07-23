3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează fapte de corupție și abuz în serviciu după descinderile făcute de CNA la MoldATSA.

SCUMPIREA GAZULUI, INEVITABILĂ

Scumpirea gazelor naturale pare inevitabilă. ANRE susține că majorarea tarifului este determinată de creșterea prețurilor pe piețele europene și spune că decizia finală va fi luată după consultările publice.

Constantin BOROSAN, DIRECTOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ANRE: „În lunile aprilie, mai, iunie și iulie prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale”.

BĂIAT DE 9 ANI, ÎNECAT ÎN PRUT

După 2 zile de căutări intense, băiatul de 9 ani din Ungheni a fost găsit fără viață în apele Prutului, la 3 kilometri de locul în care intrase la scăldat.

SCANDAL ÎN GUVERNUL TOFAN

Și... scandal politic în Guvernul Tofan, la doar o zi de la învestire. Noul Ministru al Agriculturii, Radu Musteață, este acuzat că a fost membru al Partidului Democrat și

ar fi ascuns acest lucru.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „l-am întrebat direct dacă a fost membru la cele două partide menționate. Răspunsul a fost „nu”.