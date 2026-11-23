Prima ninsoare a ajuns în nordul țării și în unele zone ale capitalei, iar drumarii au intervenit în mai multe raioane pentru a preveni formarea poleiului.

CINCI ANI DE ÎNCHISOARE

Foștii șefi ai Aeroportului Chișinău, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare în dosarul concesionării Aeroportului și dați în căutare.

LUMÂNARE FATALĂ

O lumânare sau o candelă lăsată nesupravegheată ar fi provocat incendiul mortal de la Botanica, în care o fetiță de 7 ani și-a pierdut viața, iar alte 4 persoane au ajuns la spital.

RUSIA DUCE DOUĂ RĂZBOAIE

Maia Sandu a avertizat, la Berlin, în cadrul Adunării Parlamentare a NATO, că Rusia duce două războaie în paralel: unul convențional împotriva Ucrainei și altul cognitiv împotriva democrațiilor europene, invocând experiența Republicii Moldova.