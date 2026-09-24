Patru drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Două dintre ele s-au prăbușit și au provocat explozii, iar fragmentele altor aparate au fost găsite în Florești și Briceni.

MAMĂ ȘI FIICĂ, UCISЕ

Două femei au fost găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Erau mamă și fiică, iar poliția a reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în omor.

SOLUȚII PENTRU ȘCOLI

Chișinăul și Tiraspolul au convenit asupra unor măsuri pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Decizia a fost luată în cadrul unei noi runde de negocieri în formatul „1+1”, care a avut loc azi la Tiraspol.

AMENINȚARE DIN MEDITERANĂ

Spania, Franța și Italia ar fi fost avertizate despre un posibil atac rusesc cu drone Gerbera, transportate în containere pe nave comerciale din Marea Mediterană.