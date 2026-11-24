Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cinci partide ar accede în Legislativ, însă niciunul nu ar obține majoritatea. PAS ar fi urmat de PSRM, Democrația Acasă, PCRM și MAN, în timp ce Maia Sandu conduce clasamentul încrederii în politicieni.

DRONĂ SAU BUTELIE?

O dronă ar fi căzut și explodat în regiunea transnistreană, în apropiere de Dnestrovsc. Ministerul Apărării confirmă, în timp ce administrația separatistă susține că ar fi explodat o butelie de gaz.

RATE MAI MARI LA CASĂ

Creditele ipotecare s-ar putea scumpi cu cel puțin două puncte procentuale în prima jumătate a anului viitor, inclusiv pentru beneficiarii programului „Prima Casă”, iar asta va pune presiune pe bugetele familiilor.

ALINIERE LA SANCȚIUNILE UE

Republica Moldova va adopta sancțiunile sectoriale impuse de Uniunea Europeană Rusiei și Belarusului, în cadrul procesului de aderare la UE. Pentru aceasta, autoritățile vor pregăti o foaie de parcurs.