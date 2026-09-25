Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou de la 1 octombrie. ANRE propune majorări pentru consumatorii din toată țara, iar tarifele finale urmează să fie aprobate săptămâna viitoare.

COPILĂ MOARTĂ LA SPITAL

Fetița de șase ani, rănită grav în accidentul produs pe 13 septembrie la Făgureni, Strășeni a murit la spital. La volanul mașinii se afla mama copilei, care era în stare de ebrietate.

VERIFICĂRI DUPĂ DUBLUL OMOR

Dublul omor de la Rezina a dus la verificări privind modul în care au fost gestionate plângerile depuse anterior de victime, iar organizațiile pentru drepturile femeilor vorbesc despre femicid.

ATACURI CU DRONE

Atacurile rusești cu drone au făcut victime și au provocat distrugeri în mai multe orașe din Ucraina, inclusiv la Kiev, Odesa și Zaporojie. În același timp, drone ucrainene au lovit obiective industriale și rafinării din Rusia.