O femeie de 61 de ani din Bălți, dată dispărută la începutul lunii noiembrie, ar fi fost ucisă de partenerul său, care i-ar fi dezmembrat trupul și l-ar fi ascuns în două valize, îngropate ulterior pe un teren din raionul Sângerei.

LUMINA, MAI SCUMPĂ

Facturile la energia electrică vor crește cu aproape 30 la sută, după ce ANRE a aprobat azi majorarea tarifelor cu peste un leu pentru fiecare kilowatt-oră, atât în centrul și sudul țării, cât și în nord.

ALERTA ÎN ENERGETICĂ

Republica Moldova trece de la stare de urgență la stare de alertă în sectorul energetic, pentru 30 de zile.

BULETINE PENTRU TURUL DOI

A început tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor din Autonomia Găgăuză, care va avea loc duminică.