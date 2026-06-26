Un deținut de 23 de ani a fost împușcat mortal, azi după ce a încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni.

MAIA SANDU, DESPRE SCANDALUL MOLDATSA

Președinta Maia Sandu califică scandalul de la MoldATSA drept „un eșec al guvernării”. Invitată la emisiunea „În Profunzime”, șefa statului a comentat și cazul verișoarei sale, care a fost angajată la companie.

POLIȚISTUL MIHAIL CHIRIAC, ULTIMUL DRUM

Mihail Chiriac, cel de-al doilea polițist decedat la datorie în urma tragicului accident de la Sîngerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum în sunet de fanfară. Zeci de colegi în uniformă au venit să-și ia rămas bun.

VALUL DE CĂLDURĂ VINE SPRE MOLDOVA

Moldova se pregătește pentru coduri galbene, portocalii și roșii care vor incinge întreaga țară. Valul de căldură care a ucis peste 200 de persoane vulnerabile în Spania ajunge și la noi.