Ambasada Rusiei acuză Chișinăul de pregătirea unei provocări antirusești, dar fără să prezinte dovezi. Autoritățile califică declarațiile drept o nouă diversiune informațională.

O NOUĂ ALERTĂ DE FRAUDĂ

Avertisment de la Ministerul Apărării despre apeluri false. Escrocii se dau drept angajați ai centrelor militare și cer date personale. Oamenii sunt îndemnați să nu le divulge.

MOLDOVA, ÎNTR-O ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ

Republica Moldova este vizată într-o anchetă internațională privind o fraudă cu TVA de cel puțin 120 de milioane de euro.

720 DE MII DE SOLDAȚI RUȘI MORȚI

La fiecare patru minute, un soldat rus moare pe frontul din Ucraina. Estimarea unei investigații independente este criticată însă de Kremlin.