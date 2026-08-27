După o pauză de cinci ani, de Ziua Independenței, în centrul capitalei a avut loc din nou parada militară. Peste 2 mii de militari au defilat în Piața Marii Adunări Naționale, fiind urmăriți de mii de oameni.

VIZITE OFICIALE LA CHIȘINĂU

Ceremoniile au început în centrul capitalei, cu depuneri de flori, intonarea imnului și momente solemne. Președintele României și al Ucrainei au venit la Chișinău.

DRONE ÎN SPAȚIUL AERIAN

Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 26 spre 27 august, după ce au intrat dinspre Ucraina, iar una a căzut în apropierea unui sat din Basarabeasca.

BILANȚ TRAGIC ÎN NEPAL

Aproape 300 de oameni au murit, iar peste mie sunt date dispăruți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren care au lovit localități de la granița dintre Nepal și Tibet.